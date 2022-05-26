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Пресса сообщила о поимке ученика с оружием в средней школе Техаса

Алиса Краузе
03:59 26.05.2022
Поступила информация о поимке вооруженного подростка в техасской школе через день после трагедии.
Пресса сообщила о поимке ученика с оружием в средней школе Техаса
© Фото: Liu Liwei Xinhua Globallookpress
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В штате Техас менее чем через сутки после стрельбы в начальной школе, унесшей жизни 19 детей и двоих учителей, возможно, едва успели предотвратить очередную трагедию. В средней школе города Ричардсона был задержан вооруженный подросток.

Утром 25 мая полицейским поступило сообщение о том, что к учебному заведению направляется юноша, имеющий при себе огнестрельное оружие, похожее на винтовку. Сразу же после этого, как пишет Global News, в школу направили правоохранителей.

Подозреваемый, оказавшийся учеником школы, на момент прибытия полиции находился в здании. Оружия при нем не было, однако позже огнестрел нашли в машине подростка, припаркованной поблизости. Юноша был арестован по обвинению в незаконном ношении оружия в школьной зоне.

Ранее сообщалось, что 18-летний преступник открыл стрельбу в начальной школе американского города Ювальд. Стрелок был ликвидирован во время нападения отрядом полиции.

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