Кров, еда и безопасность: как встречают украинских беженцев на территории РФ
Беженцы из различных регионов Украины продолжают прибывать на территорию Российской Федерации, спасаясь от обстрелов артиллерии ВСУ. Более половины из них дети, в том числе сироты.
Дать обычным мирным людям кров, еду и ощущение безопасности в нынешних условиях жизненно необходимо. Пункты временного размещения развернуты по всей стране. Беженцы откровенно признаются, что для них это возможность отдохнуть, не слыша грохота разрывов снарядов.
По прибытии в Россию местная администрация оказывает беженцам все необходимую помощь. Специалисты органов местного самоуправления предоставляют гражданам, покинувшим Украину, места проживания с горячим питанием и квалифицированной медицинской помощью.
«Cо всей страны собирают гуманитарную помощь. Продукты, детское питание, одежда, средства личной гигиены, канцелярские товары», - отметила представитель пункта временного размещения Юлия Дроздова.
Также на территории РФ беженцы получают необходимые консультации по оформлению документов, в том числе паспортов гражданина РФ.