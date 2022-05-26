Кров, еда и безопасность: как встречают украинских беженцев на территории РФ

Беженцы из Украины продолжают прибывать на территорию России, спасаясь от обстрелов ВСУ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Беженцы из различных регионов Украины продолжают прибывать на территорию Российской Федерации, спасаясь от обстрелов артиллерии ВСУ. Более половины из них дети, в том числе сироты.

Дать обычным мирным людям кров, еду и ощущение безопасности в нынешних условиях жизненно необходимо. Пункты временного размещения развернуты по всей стране. Беженцы откровенно признаются, что для них это возможность отдохнуть, не слыша грохота разрывов снарядов.

По прибытии в Россию местная администрация оказывает беженцам все необходимую помощь. Специалисты органов местного самоуправления предоставляют гражданам, покинувшим Украину, места проживания с горячим питанием и квалифицированной медицинской помощью.

«Cо всей страны собирают гуманитарную помощь. Продукты, детское питание, одежда, средства личной гигиены, канцелярские товары», - отметила представитель пункта временного размещения Юлия Дроздова.

Также на территории РФ беженцы получают необходимые консультации по оформлению документов, в том числе паспортов гражданина РФ.