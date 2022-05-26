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Умер ударник рок-группы YES Алан Уайт

Алиса Краузе
23:58 26.05.2022
Британский музыкант ушел из жизни после непродолжительного заболевания.
Умер ударник рок-группы YES Алан Уайт
© Фото: Igor Vidyashev ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Британский рок-музыкант, барабанщик известной группы YES Алан Уайт скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти артиста стало заболевание, в короткий срок забравшее его жизнь.

О случившемся стало известно из поста на официальной странице группы в Twitter. В сообщении участники коллектива выразили глубочайшие сожаления в связи с уходом Уайта, с которым музыкантов связывала дружба длиной в полвека.

«YES вынуждена c глубокой скорбью объявить о том, что Алан Уайт... скончался в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни», - говорится в публикации.

Группа YES была основана в 1968 году и заняла одно из главенствующих мест в жанре прогрессивного рока. Несмотря на многочисленные смены состава и перерывы в творчестве, коллектив существует и по сей день, сохраняя большое количество преданных фанатов. Ударник Алан Уайт стал частью YES в 1972 году.

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