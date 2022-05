В стране и мире Умер ударник рок-группы YES Алан Уайт Алиса Краузе Британский музыкант ушел из жизни после непродолжительного заболевания. © Фото: Igor Vidyashev ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Британский рок-музыкант, барабанщик известной группы YES Алан Уайт скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти артиста стало заболевание, в короткий срок забравшее его жизнь. О случившемся стало известно из поста на официальной странице группы в Twitter. В сообщении участники коллектива выразили глубочайшие сожаления в связи с уходом Уайта, с которым музыкантов связывала дружба длиной в полвека. «YES вынуждена c глубокой скорбью объявить о том, что Алан Уайт... скончался в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни», - говорится в публикации. Группа YES была основана в 1968 году и заняла одно из главенствующих мест в жанре прогрессивного рока. Несмотря на многочисленные смены состава и перерывы в творчестве, коллектив существует и по сей день, сохраняя большое количество преданных фанатов. Ударник Алан Уайт стал частью YES в 1972 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика