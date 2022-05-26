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В Венгрии решили заправлять дешевым топливом только автомобили с местными номерами

Марина Крижановская
23:28 26.05.2022
Отмечено, что остальные автомобили можно будет заправить топливом по рыночным ценам.
В Венгрии решили заправлять дешевым топливом только автомобили с местными номерами
© Фото: Walter Bibikow Danita Delimont Globallookpress
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Начиная с пятницы, 27 мая, водители в Венгрии смогут рассчитывать на топливо по сниженным, замороженным ценам только в случае, если они имеют национальные регистрационные знаки. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Венгрии. Отмечается, что остальные автомобилисты смогут покупать топливо по рыночным ценам.

Так, руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуйяш призвал к защите безопасности и экономики государства. Он объяснил, что есть опасность гуманитарной катастрофы и велики экономические риски. Об этом сообщает издание Hirado.

«В том числе и санкционная политика Брюсселя несет ответственность за радикальный рост цен», - приводит СМИ слова чиновника.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах заявили о крупнейшем за 50 лет энергетическом кризисе в стране. Тогда руководитель одной американской нефтегазовой ассоциации отметил находящиеся на рекордно низком уровне запасы дизельного топлива и бензина. При этом цены на них отмечены на рекордно высоком уровне.

С похожим неутешительным прогнозом выступили и в Великобритании. Там прогнозируют «топливную нищету» для 40% семей. Было отмечено, что порог цен на энергоресурсы в Соединенном Королевстве уже осенью 2022 года может достичь 3000 фунтов, а до апреля семьи платили около 1300 фунтов.

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