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Разбить неонацистов: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

Алиса Краузе
00:00 27.05.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Разбить неонацистов: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Подполковник Дмитрий Жарких, заместитель командира артиллерийской бригады

Подполковник Дмитрий Жарких с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик силами бригады обеспечивает артиллерийскую поддержку наступающим российским подразделениям. Во время боев с националистами Дмитрий находился непосредственно на передовых позициях, управляя, оказывая помощь и передавая практические навыки подчиненным.

В ходе ведения воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом было обнаружено вооруженное формирование националистов. Подполковник Жарких принял решение поразить цель и лично осуществлял корректирование огня.

В результате было уничтожено три гаубичные самоходные артиллерийские установки, два пикапа с установленными на них минометами, один БТР и около 30 националистов. Высокий профессионализм и умелое руководство подчиненными подполковника Жарких способствовало выполнению всех поставленных боевых задач на заданном направлении.

© Минобороны России

Сержант Виктор Пыхтин, командир отделения

Отделение сержанта Виктора Пыхтина выполняло задачу по разведке местности вблизи позиций российской группировки войск.

Продвигаясь ночью по прилегающей лесополосе, Виктор обнаружил группу националистов, вооруженных тремя гранатометами, пулеметом и стрелковым оружием. Несмотря на превосходящие силы, Виктор Пыхтин принял решение атаковать боевиков.

Умело руководя подчиненным отделением, Виктор одним из первых вступил в бой с националистами, уничтожив пулеметный расчет врага. В ходе скоротечного боя отделением под командованием сержанта Пыхтина было ликвидировано более 10 боевиков. Оставшиеся в живых националисты спаслись, бежав с поля боя.

Своими решительными и профессиональными действиями сержант Пыхтин обеспечил безопасность места дислокации группировки российских Вооруженных Сил.

© Минобороны России

Гвардии сержант Николай Романенко, заместитель командира взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота

Гвардии сержант Николай Романенко, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований радикально настроенных украинских националистов.

В бою на подступах к городу Николай уверенно руководил огнем подчиненных морских пехотинцев. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя Николай грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил секторы обстрела, лишая противника возможности отступления.

Командование националистов предприняло попытку подвоза боеприпасов и вооружения боевикам, удерживающим наступление российских войск в населенным пункте. Заметив вражескую колонну, движущуюся на помощь обороняющимся боевикам, Николай Романенко точным огнем из вооружения боевой машины пехоты поразил вражеский грузовик с боеприпасами.

В результате атаки вылетающими снарядами были уничтожены одна БМП и более пяти националистов. Романенко был награжден Орденом Мужества.

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