Разбить неонацистов: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

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Подполковник Дмитрий Жарких, заместитель командира артиллерийской бригады

Подполковник Дмитрий Жарких с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик силами бригады обеспечивает артиллерийскую поддержку наступающим российским подразделениям. Во время боев с националистами Дмитрий находился непосредственно на передовых позициях, управляя, оказывая помощь и передавая практические навыки подчиненным.

В ходе ведения воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом было обнаружено вооруженное формирование националистов. Подполковник Жарких принял решение поразить цель и лично осуществлял корректирование огня.

В результате было уничтожено три гаубичные самоходные артиллерийские установки, два пикапа с установленными на них минометами, один БТР и около 30 националистов. Высокий профессионализм и умелое руководство подчиненными подполковника Жарких способствовало выполнению всех поставленных боевых задач на заданном направлении.