Разбить неонацистов: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

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Гвардии сержант Николай Романенко, заместитель командира взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
Гвардии сержант Николай Романенко, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований радикально настроенных украинских националистов.
В бою на подступах к городу Николай уверенно руководил огнем подчиненных морских пехотинцев. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя Николай грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил секторы обстрела, лишая противника возможности отступления.
Командование националистов предприняло попытку подвоза боеприпасов и вооружения боевикам, удерживающим наступление российских войск в населенным пункте. Заметив вражескую колонну, движущуюся на помощь обороняющимся боевикам, Николай Романенко точным огнем из вооружения боевой машины пехоты поразил вражеский грузовик с боеприпасами.
В результате атаки вылетающими снарядами были уничтожены одна БМП и более пяти националистов. Романенко был награжден Орденом Мужества.