В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неуважение к освободителю Праги: чешский депутат высказался против лишения статуса гражданина маршала Конева

Алексей Курильченко
20:53 26.05.2022
Депутат заверил правительство Праги, что Конев не имеет отношения к специальной военной операции на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Муниципалитет Праги принял  решение лишить статуса почетного гражданина Маршала Советского Союза Ивана Конева. Как сообщает ТАСС, решение принято из-за якобы деятельности маршала после Великой Отечественной войны. Однако не все представители власти оказались согласны с этим решением. Депутат района Прага-11 Роберт Вашичек обратился к Муниципалитету и заявил, что таким образом власти города фактически оскорбляют память освободителей Праги от фашизма.

«Маршал Конев, могу вас уверить, последние 60 лет не управляет ни русскими, ни советскими войсками. Гарантирую, что он не командует нынешней военной операцией РФ на Украине. Отказ от пиетета к маршалу Коневу я воспринимаю как уменьшение памяти и уважения к борцу против фашизма, который помог освободить Прагу. Были утверждения некоторых депутатов, что маршал Конев не освободил Прагу. Гарантирую вам, что если бы не Красная Армия, у нас тут были бы нацисты еще следующие 5-10 лет», - заявил депутат.

Депутат при этом отметил, что Конев - украинец и, помимо прочего, герой украинского народа. Поэтому депутат считает странным решение маршала почетного гражданства.

В 2020 году в Праге демонтировали памятник Коневу. Посольство России в Чехии выразило возмущение этим фактом, в городе прошли акции памяти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:34 В стране и мире
Медведев назвал невыполнимыми условия Зеленского для мирного договора
20:22 В стране и мире
Видео
Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
18:39 В стране и мире
Путин сообщил премьеру Италии, что проблемы с продовольствием связаны со сбоями в логистике
17:27 В стране и мире
Суд арестовал Игоря Додона на 30 суток
16:30 В стране и мире
Силуанов сообщил о создании инструмента для выдачи процентов держателям российского долга
Популярное
Видео
Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
Видео
Минобороны России: уничтожены два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс»
Видео
«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении выпускавших авиадвигатели цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье
Видео
Минобороны России: порт Мариуполя начал функционирование в повседневном режиме
Видео
Сдали без боя: ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.