Неуважение к освободителю Праги: чешский депутат высказался против лишения статуса гражданина маршала Конева

Депутат заверил правительство Праги, что Конев не имеет отношения к специальной военной операции на Украине.

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Муниципалитет Праги принял решение лишить статуса почетного гражданина Маршала Советского Союза Ивана Конева. Как сообщает ТАСС, решение принято из-за якобы деятельности маршала после Великой Отечественной войны. Однако не все представители власти оказались согласны с этим решением. Депутат района Прага-11 Роберт Вашичек обратился к Муниципалитету и заявил, что таким образом власти города фактически оскорбляют память освободителей Праги от фашизма.

«Маршал Конев, могу вас уверить, последние 60 лет не управляет ни русскими, ни советскими войсками. Гарантирую, что он не командует нынешней военной операцией РФ на Украине. Отказ от пиетета к маршалу Коневу я воспринимаю как уменьшение памяти и уважения к борцу против фашизма, который помог освободить Прагу. Были утверждения некоторых депутатов, что маршал Конев не освободил Прагу. Гарантирую вам, что если бы не Красная Армия, у нас тут были бы нацисты еще следующие 5-10 лет», - заявил депутат.

Депутат при этом отметил, что Конев - украинец и, помимо прочего, герой украинского народа. Поэтому депутат считает странным решение маршала почетного гражданства.

В 2020 году в Праге демонтировали памятник Коневу. Посольство России в Чехии выразило возмущение этим фактом, в городе прошли акции памяти.