Матвиенко и Шевцова обсудили строительство второй очереди пансиона МО РФ в Петербурге
Строительство второй очереди на острове Безымянный и новые образовательные возможности Пансиона воспитанниц Минобороны Петербурга обсудили сегодня члены Попечительского совета. Его возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикеру верхней палаты парламента в учебном заведении показали достижения воспитанниц.
«Значительную часть жизни в пансионе занимает дополнительное образование. В настоящее время в пансионе реализуется 34 программы. В рамках договора с Санкт-Петербургской детской музыкальной школой №11 воспитанницы получают дополнительное музыкальное образование. Тренерами ЦСКА реализуется программа спортивной подготовки по направлению "Фехтование"», - сказала Шевцова.
Девочки сами продемонстрировали смоделированную одежду, рассказали об участии в научной деятельности и провели экскурсию по выставке своих художественных работ. Помимо общего образования, они получают обширное дополнительное.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов