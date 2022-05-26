Армия Армия Армия

Матвиенко и Шевцова обсудили строительство второй очереди пансиона МО РФ в Петербурге

17:06 26.05.2022
В ходе заседания Попечительского совета были рассмотрены вопросы развития Пансиона воспитанниц МО, в частности, вторая очередь строительства на острове Безымянный.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Строительство второй очереди на острове Безымянный и новые образовательные возможности Пансиона воспитанниц Минобороны Петербурга обсудили сегодня члены Попечительского совета. Его возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикеру верхней палаты парламента в учебном заведении показали достижения воспитанниц.

«Значительную часть жизни в пансионе занимает дополнительное образование. В настоящее время в пансионе реализуется 34 программы. В рамках договора с Санкт-Петербургской детской музыкальной школой №11 воспитанницы получают дополнительное музыкальное образование. Тренерами ЦСКА реализуется программа спортивной подготовки по направлению "Фехтование"», - сказала Шевцова.

Девочки сами продемонстрировали смоделированную одежду, рассказали об участии в научной деятельности и провели экскурсию по выставке своих художественных работ. Помимо общего образования, они получают обширное дополнительное.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:27 В стране и мире
Суд арестовал Игоря Додона на 30 суток
16:30 В стране и мире
Силуанов сообщил о создании инструмента для выдачи процентов держателям российского долга
15:31 В стране и мире
Видео
Михалков предложил создать евразийский аналог «Оскара»
14:01 В стране и мире
Видео
«И слава Богу, мы займем их нишу»: Путин оценил уход ряда компаний из России
12:37 В стране и мире
Захарова заявила, что РФ ответит высылкой западного СМИ в случае блокировки брифинга МИД на YouTube
Популярное
Видео
Минобороны России: уничтожены два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс»
Видео
«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении выпускавших авиадвигатели цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье
Видео
Минобороны России: порт Мариуполя начал функционирование в повседневном режиме
Видео
Сдали без боя: ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области
Видео
Гарь, грязь и брошенные вещи: как выглядит бывший бункер националистов в «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.