Армия Матвиенко и Шевцова обсудили строительство второй очереди пансиона МО РФ в Петербурге В ходе заседания Попечительского совета были рассмотрены вопросы развития Пансиона воспитанниц МО, в частности, вторая очередь строительства на острове Безымянный. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Строительство второй очереди на острове Безымянный и новые образовательные возможности Пансиона воспитанниц Минобороны Петербурга обсудили сегодня члены Попечительского совета. Его возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикеру верхней палаты парламента в учебном заведении показали достижения воспитанниц. «Значительную часть жизни в пансионе занимает дополнительное образование. В настоящее время в пансионе реализуется 34 программы. В рамках договора с Санкт-Петербургской детской музыкальной школой №11 воспитанницы получают дополнительное музыкальное образование. Тренерами ЦСКА реализуется программа спортивной подготовки по направлению "Фехтование"», - сказала Шевцова. Девочки сами продемонстрировали смоделированную одежду, рассказали об участии в научной деятельности и провели экскурсию по выставке своих художественных работ. Помимо общего образования, они получают обширное дополнительное. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика