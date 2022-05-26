Армия Армия Армия

Вытащить с «поля боя» и спасти: кадры учений военных медиков «Очаг-2022»

Алиса Краузе
01:56 26.05.2022
На базе Военно-медицинской академии в Красном Селе состоялись тактико-специальные учения «Очаг-2022».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В начале недели на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии в Красном Селе стартовали тактико-специальные учения «Очаг-2022». Главной их целью стало совершенствование военно-профессиональной подготовки и полевой выучки курсантов и слушателей академии.

Для этого на территории учебной базы были развернуты учебные точки различных этапов оказания медицинской помощи: от первой помощи на поле боя и до квалифицированной помощи в отдельной медицинской роте. В учениях использовалась специальная медицинская техника, оборудование и вооружение.

К участию в мероприятии привлекались профессорско-преподавательский состав, а также курсанты и слушатели академии. В учениях также были задействованы представители Военной академии связи имени Буденного, Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-космической академии имени Можайского.

В среду стартовал основной этап учений. В ходе него были отработаны навыки оказания первой помощи (с элементами тактической медицины) военнослужащим, находящимся непосредственно на поле боя, под шквальным огнем и взрывами.

Курсанты академии должны были продемонстрировать умение остановить кровотечение, провести лапаротомию, а также  полостную операцию на биомодели с консультированием профессора кафедры Военно-полевой хирургии. В ходе выполнения заданий использовались очки дополненной реальности на хирурге-операторе.

Были отработаны способы хирургического вмешательства при тяжелых повреждениях печени, селезенки и разрыва аорты. Впервые в учениях для доставки крови, предназначенной для переливания, использовался специализированный БпЛА, который совершал взлет, следование к медицинскому взводу и посадку в автоматическом режиме, без участия пилота. 

© Минобороны России

Руководству академии и представителям ГВМУ МО РФ были продемонстрированы действия военнослужащих при нападении на воинскую колонну: извлечение условно раненых из бронетехники, оказание им первой помощи и погрузка пострадавших в санитарный транспорт БММ «Симфония» и новейшую бронированную медицинскую машину «Линза».

Одним из самых ярких моментов учений стала демонстрация эвакуации «раненого» с поля боя воздушным транспортом: погрузка на вертолет Ми-8 в режиме зависания. По окончании основного этапа учений зрителям были продемонстрированы современные и перспективные образцы медицинской техники и оборудования, средства связи и артиллерии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:56 Армия
Видео
Вытащить с «поля боя» и спасти: кадры учений военных медиков «Очаг-2022»
23:57 В стране и мире
Захарова: РФ разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США
22:20 В стране и мире
В Минтруде сообщили сумму прожиточного минимума в РФ после индексации
21:36 Армия
МО РФ: ВСУ используют медучреждения для оборудования опорных пунктов в ЛДНР и Одессе
19:35 В стране и мире
Видео
«Спасибо вам большое»: Путин пожелал выздоровления раненым участникам спецоперации
Популярное
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении выпускавших авиадвигатели цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье
Видео
Минобороны России: порт Мариуполя начал функционирование в повседневном режиме
Видео
Сдали без боя: ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области
Видео
Гарь, грязь и брошенные вещи: как выглядит бывший бункер националистов в «Азовстали»
МО РФ: сотрудники СБУ подготовили провокации на объектах хранения зерновых культур в ЛНР и Днепропетровской области
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.