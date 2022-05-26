Вытащить с «поля боя» и спасти: кадры учений военных медиков «Очаг-2022»

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В начале недели на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии в Красном Селе стартовали тактико-специальные учения «Очаг-2022». Главной их целью стало совершенствование военно-профессиональной подготовки и полевой выучки курсантов и слушателей академии.

Для этого на территории учебной базы были развернуты учебные точки различных этапов оказания медицинской помощи: от первой помощи на поле боя и до квалифицированной помощи в отдельной медицинской роте. В учениях использовалась специальная медицинская техника, оборудование и вооружение.

К участию в мероприятии привлекались профессорско-преподавательский состав, а также курсанты и слушатели академии. В учениях также были задействованы представители Военной академии связи имени Буденного, Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-космической академии имени Можайского.

В среду стартовал основной этап учений. В ходе него были отработаны навыки оказания первой помощи (с элементами тактической медицины) военнослужащим, находящимся непосредственно на поле боя, под шквальным огнем и взрывами.

Курсанты академии должны были продемонстрировать умение остановить кровотечение, провести лапаротомию, а также полостную операцию на биомодели с консультированием профессора кафедры Военно-полевой хирургии. В ходе выполнения заданий использовались очки дополненной реальности на хирурге-операторе.

Были отработаны способы хирургического вмешательства при тяжелых повреждениях печени, селезенки и разрыва аорты. Впервые в учениях для доставки крови, предназначенной для переливания, использовался специализированный БпЛА, который совершал взлет, следование к медицинскому взводу и посадку в автоматическом режиме, без участия пилота.