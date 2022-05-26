Читатели Washington Post восхитились решением Путина заставить ЕС платить за газ рублями

В комментариях к публикации газеты разгорелся настоящий спор, в котором одни восхитились решением президента РФ, другие выразили сочувствие странам Евросоюза.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Газета The Washington Post опубликовала новость о том, что Европа согласилась на требования президента России Владимира Путина по оплате российского газа в рублях и «плясать под его дудку». В комментариях к публикации между читателями разгорелся спор. Так, одни восхитились решением российского лидера, другие выразили сочувствие странам Евросоюза.

«Какие они жалкие, эти европейцы. Слабаки», - пишет один из пользователей. «ЕС убеждал нас, какой невероятной решимости он преисполнен, чтобы наказать Россию, и как он не собирается покупать ее топливо... Но он продолжает его покупать. Как вам это нравится? Как-то противоречиво все это», - негодует пользователь с ником TFCFM.

Ранее все греческие компании, которые импортируют российский газ, перешли на оплату голубого топлива в рублях. До этого министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение властей страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным.