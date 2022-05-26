Кремль: Москва ждет от Киева принятия озвученных РФ требований и осознания реальной ситуации
На уточняющий вопрос, касается ли это территориальных уступок, Дмитрий Песков ответил: «Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить».
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
В Кремле заявили, что Россия ждет от украинского режима принятия требований Москвы, а также осознания Киевом реальной ситуации. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознание де-факто реальной ситуации, которая существует», - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, касается ли это территориальных уступок, Дмитрий Песков ответил: «Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить».
Ранее Песков сообщал, что укрепление рубля постоянно обсуждается на совещаниях у Путина.