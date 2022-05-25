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Новые названия, старые блюда: как будут изменять «Макдональдс» в России

Алиса Краузе
06:03 25.05.2022
Процесс замены «Макдональдсов» на обновленные рестораны в России будет непростым и небыстрым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dpa Globallookpress
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В процессе «перерождения» известной сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в России будут уходить от фирменного наименования, а также уйдут от названий блюд в отдельности, но сами блюда останутся теми же самыми. Такой прогноз озвучил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Будет не "Биг Мак", а "Биг Мик". Условно что-то изменят. Гамбургер, он все равно гамбургером останется. Чизбургер - чизбургером, куда он денется. Он во всем мире чизбургер, не только в Маке», - обозначил он.

Специалист заметил, что длительность периода организационных перестановок зависит от того, сколько за прошедшее время потеряли сотрудников. А это число значительное.

«Сеть - это всегда сотрудники. Несколько месяцев не работающие рестораны - люди устроились в другие места. Их надо возвращать. Есть еще второй вопрос, тоже сложный - это взаимоотношения с арендодателями... Берем торговый центр: там Мак стоит по принципу, что это Мак, а не кто-то еще. И ТЦ может сказать: в договоре читаем "Макдональдс" - вы не "Макдональдс". Расторжение договора, штраф, все, либо вы должны нам заплатить», - указал ресторатор.

Предстоящий процесс, по словам  Миронова, требует не одного дня обсуждений, а долгих переговоров. Где-то торговые центры уберут обновленный ресторан, потому что ушел «якорь». Где-то они согласятся с новым названием и захотят изменить условия аренды.

«Этот переговорный процесс, он сложный, тяжелейший, со всеми в отдельности, и его надо будет каким-то образом проводить», - указал эксперт.

С ценовой политикой Мака все также непросто, однако ясно одно: она должна измениться, чтобы сохранить рентабельность. Пока неизвестно, сколько денег туда нужно и готовы вкладывать дополнительно.

«В чем преимущества Мака? Первое, в очень хороших льготных договорах аренды с торговыми центрами (и они могут измениться). Следующее, практически бесплатные деньги, которые приходили из-за границы. Теперь им придется работать с российскими деньгами, российскими кредитами, которые совсем другие», - обозначил омбудсмен.

Два этих преимущества, как подчеркнул ресторатор, сеть потеряет. Это однозначно повлияет на цену, хотя в настоящий момент никто не знает реальную рентабельность «Макдональдса». Пока все, что доступно - это прогнозы.

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