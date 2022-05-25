Авиапассажиров в РФ могут обязать платить новый сбор

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На территории России может быть введен новый сбор для пассажиров авиационного транспорта. Средства предполагается получать при оформлении путешественниками билетов на самолет и направлять в специальный резервный фонд.

Соответствующая инициатива, по информации прессы, в настоящее время обсуждается министерством транспорта совместно с представителями отрасли. Также на повестке стоит формирование в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров.

Согласно сведениям газеты «Известия», финансы из запасов фонда должны будут идти на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в непредвиденных ситуациях. Притом, вводить сбор планируется так, чтобы не допустить роста цен на билеты, а именно - за счет перераспределения уже установленных сборов.

На данный момент размер потенциального сбора еще не установлен. В имеющихся наработках он колеблется в районе 70-250 рублей с учетом доли на оплату услуг оператору системы.