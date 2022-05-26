Ранены, но не повержены: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

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Гвардии лейтенант Юрий Нехожин, начальник связи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин с начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.

Действуя в составе дивизиона, Юрий участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. После вытеснения боевиков дивизиону была поставлена задача - закрепиться на занимаемых позициях, организовав оборону.

Националисты в течение недели предпринимали попытки прорвать позиции российских подразделений, применяя при этом средства постановки помех. Юрий Нехожин, несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, организовал бесперебойную связь в дивизионе, что позволило оперативно координировать силы в обороне.

В результате очередного вражеского артиллерийского залпа была повреждена антенна, расположенная на аппаратной машине, которая обеспечивала связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Это лишило командование возможности руководить огнем артиллерии.

Юрий Нехожин лично, невзирая на атаки противника, выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно, Юрий оперативно исправил ситуацию и заново настроил станцию связи, получив при этом тяжелое ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. По итогам боестолкновения населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил.