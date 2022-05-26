Армия Армия Армия

Ранены, но не повержены: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

Алиса Краузе
00:00 26.05.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать мужество и стойкость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Ранены, но не повержены: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин, начальник связи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин с начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.

Действуя в составе дивизиона, Юрий участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. После вытеснения боевиков дивизиону была поставлена задача - закрепиться на занимаемых позициях, организовав оборону.

Националисты в течение недели предпринимали попытки прорвать позиции российских подразделений, применяя при этом средства постановки помех. Юрий Нехожин, несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, организовал бесперебойную связь в дивизионе, что позволило оперативно координировать силы в обороне.

В результате очередного вражеского артиллерийского залпа была повреждена антенна, расположенная на аппаратной машине, которая обеспечивала связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Это лишило командование возможности руководить огнем артиллерии.

Юрий Нехожин лично, невзирая на атаки противника, выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно, Юрий оперативно исправил ситуацию и заново настроил станцию связи, получив при этом тяжелое ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. По итогам боестолкновения населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил.

© Минобороны России

Лейтенант Андрей Федотов, командир взвода

Лейтенант Андрей Федотов, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, освобождал один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Противник, желая удержать занимаемые позиции, выстроил на подступах к населенному пункту качественную оборону, исключающую возможность атаки с ходу. В процессе наступления Андрей лично осуществлял корректировку огня артиллерии и танков по объектам националистов.

Ведя корректировку огня своих подразделений, Андрей получил пулевое ранение от атаки снайпера противника, однако, даже будучи раненым, обеспечил уничтожение трех долговременных огневых точек, позволявших врагу полностью простреливать подступы к населенному пункту.

Уничтоженные огнем артиллерии доты создали брешь в оборонительных порядках противника. Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Федотова создали условия для прорыва обороны националистов и вытеснения их с занимаемых позиций.

© Минобороны России

Старший сержант Виктор Шерстнев, командир танка

Командуя танком, старший сержант Виктор Шерстнев в составе батальонно-тактической группы с боями вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций.

Понимая важность замедления наступления российских войск, отступающие националисты, отошедшие за водную преграду, бросили все силы на удержание под контролем переправы. Обороняясь, противник вел массированный минометный огонь по наступающим российским подразделениям.

В ходе боя Виктор обнаружил, что двигавшийся рядом с ним танк был подбит и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, военнослужащий прикрыл подбитый танк своим, после чего, дав команду экипажу вести ответный огонь по противнику, выдвинулся спасать товарищей из подбитой машины.

Виктор Шерстнев эвакуировал из подбитого танка экипаж, который в результате полученных повреждений не мог самостоятельно выбраться, и вынес их в безопасное место. Забираясь в свой танк, Виктор получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом минометного снаряда, однако, несмотря на боль, сумел занять свое место и ответным огнем уничтожить минометную позицию националистов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:57 В стране и мире
Захарова: РФ разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США
22:20 В стране и мире
В Минтруде сообщили сумму прожиточного минимума в РФ после индексации
21:36 Армия
МО РФ: ВСУ используют медучреждения для оборудования опорных пунктов в ЛДНР и Одессе
19:35 В стране и мире
Видео
«Спасибо вам большое»: Путин пожелал выздоровления раненым участникам спецоперации
17:50 В стране и мире
Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
Популярное
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении выпускавших авиадвигатели цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье
Видео
Минобороны России: порт Мариуполя начал функционирование в повседневном режиме
Видео
Сдали без боя: ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области
Видео
Гарь, грязь и брошенные вещи: как выглядит бывший бункер националистов в «Азовстали»
МО РФ: сотрудники СБУ подготовили провокации на объектах хранения зерновых культур в ЛНР и Днепропетровской области
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.