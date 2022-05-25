Разведчики-участники АрМИ-2022 захватили автомобиль фельдъегерской связи «противника» в лесах Новосибирской области
За звание лучших разведчиков соревнуются военнослужащие из 4 команд: Центрального, Западного и Восточного военных округов, команда курсантов Новосибирского высшего военного командного училища.
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Военнослужащие разведывательных подразделений войсковой разведки видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации захватили автомобиль фельдъегерской связи «противника» в лесах Новосибирской области в ходе проведения второго этапа Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки».