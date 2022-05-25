Армия Разведчики-участники АрМИ-2022 захватили автомобиль фельдъегерской связи «противника» в лесах Новосибирской области Игнат Далакян За звание лучших разведчиков соревнуются военнослужащие из 4 команд: Центрального, Западного и Восточного военных округов, команда курсантов Новосибирского высшего военного командного училища. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие разведывательных подразделений войсковой разведки видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации захватили автомобиль фельдъегерской связи «противника» в лесах Новосибирской области в ходе проведения второго этапа Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки». Минобороны России В ходе второго этапа конкурса перед участниками стояла задача по оборудованию засады в лесистой местности, захвату офицера штаба условного противника с секретными документами. «Второй этап конкурса проходит в два дня. После организации "дневки" в первый день, разведывательные группы ночью выдвинулись в указанный район с целью обнаружения командного пункта противника. Утром разведывательным группам необходимо прибыть к месту проведения засады. Во второй день данного этапа разведывательные группы определяют участок местности для организации засады на автомобиль фельдъегерской связи "противника" и производят захват объекта», - пояснил судья соревнований подполковник Алексей Рогожин. За звание лучших разведчиков соревнуются военнослужащие из четырех команд: Центрального, Западного и Восточного военных округов, команда курсантов Новосибирского высшего военного командного училища. © Минобороны России © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика