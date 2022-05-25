Вернуть утраченное: как будет осуществляться амнистия по ковидным нарушениям в Москве

Под ковидную амнистию попадают и жители Подмосковья, при условии, если нарушали в столице и там же получали штраф.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 1 июня амнистию по ковидным нарушениям. Градоначальник постановил прекратить взыскание неоплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений и даже вернуть уже оплаченные: и горожанам и бизнесу. На это предусмотрят 13 с половиной миллиардов рублей.

Столица первая ставила антиковидные рекорды. Первая вышла из кризиса и сняла все ограничения. Однако органы власти продолжают взыскивать штрафы за нарушение старых правил. Мэр города решил эту проблему.

«Сегодня эта опасность прошла. Сегодня - другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», - рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Правительство Москвы выплатит компенсации гражданам - оштрафованным за нарушение ограничений. Пять тысяч за отсутствие маски для многих серьезная сумма, а если просрочил оплату - пришлось платить по двойному тарифу.

Деньги вернут всем за исключением тех, кто оштрафован за нарушение режима самоизоляции с диагнозом COVID-19. Амнистия вступает в силу 1 июня. Достаточно обратиться в центр госуслуг. При себе: паспорт, постановление о назначении административного штрафа и чек, подтверждающий его оплату.

«Решение о выплате компенсации принимается органом исполнительной власти или подведомственным ему учреждением, которые назначали такой штраф. Перечень таких органов будет опубликован на мос.ру», - рассказала руководитель проектов ГБУ МФЦ города Москвы Юлия Гордеева.

Субсидии предусмотрены и для бизнеса. Деньги, потраченные на штрафы, уходили из зарплаты сотрудников, уплаты налогов или процентов по взятым кредитам. Возмещение убытков пойдет в оборот и даст предпринимателям дополнительные ресурсы.

«Это даст возможность продолжать работу и делать цену, удержать цену на той планке, которая дает возможность людям ходить в рестораны, чтобы продолжался процесс работы», - пояснил президент ассоциации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Больше 10 тысяч проверок и около семисот закрытых учреждений: такие цифры представляет Роспотребнадзор за прошлый год. А в общественном транспорте штрафовали чуть ли не каждого второго пассажира.

«Когда эти штрафы налагались, они были объективно необходимы, нужно было остановить распространение инфекции. На мой взгляд актуальное мудрое решение, в текущих экономических условиях людям крайне необходима поддержка», - рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Теперь у москвичей есть шанс вернуть утраченное. Под ковидную амнистию попадают и жители Подмосковья, при условии, если нарушали в столице и там же получали штраф. В общей сложности городские власти планируют вернуть сумму в размере более 13-ти с половиной миллиардов рублей.