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От плена и пуль: сколько украинские мужчины готовы заплатить, чтобы не попасть на фронт

Тимур Шерзад
Максим Петренко
18:39 25.05.2022
На днях был задержан очередной делец, который наладил канал переправки боеспособных мужчин в Польшу. За это брал до восьми с половиной тысяч долларов с каждого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На Украине все громче голос тех, кто не хочет воевать за киевский режим. Их называют дезертирами, но они выбор сделали - лучше плен, чем боевые действия без поддержки и прикрытия. 

Мария Федосеева-Ракитская - жена добровольца из 115-ой бригады ВСУ, бойцы которой оказались в СИЗО после обращения к президенту Украины Зеленскому. Женщина требует прекратить преследование мужа и его сослуживцев.

Эти военные попали в тюрьму за то, что пожаловались на отсутствие огневой поддержки, адекватного командования и отказались от выполнения боевых задач под Северодонецком. И подобных обращений к руководству страны от различных подразделений ВСУ с каждым днем становится все больше.

Родственники солдат 103-ей бригады 65-го батальона теробороны прорываются к комбату, который оказался во Львове, а не со своими подчиненными на передовой.

«Разворовывается гуманитарная помощь, финансовая, своими же наверху, интендантами на складах они понимают, что ситуация безысходная, им не помогают, и ребята выбирают лучший путь, жизнь в плену, чем погибнуть неизвестно за что», - прокомментировал настроения украинских военных политолог Евгений Михайлов.

А вот сдавшихся на прошлой неделе в плен украинских боевиков-националистов из Мариуполя, которые вышли с территории «Азовстали», президент Зеленский назвал героями. Да и главарь нацбатовцев Денис Прокопенко, сложивший оружие, еще недавно призывал стрелять в тех, кто пытается оставить поле боя.

«Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора», - заявлял ранее Прокопенко.

Инициатива народного депутата от пропрезиденсткой партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой под копирку повторяет жестокую идеологию украинских националистов. Внесенный ею в Раду законопроект предлагал разрешить офицерам ВСУ расстреливать дезертиров.

«Сродни тому, что было в агонии Третьего рейха, когда гитлеровцы тех, кто дезертировал, даже ветеранов вермахта, вешали. У них было такое право, зондерфюрреров разных, но это никак их не спасло», - заметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Позднее стало известно, что украинский парламент отказался рассматривать законопроект, позволяющий убивать не выполняющих приказы солдат. На сайте Рады напротив документа - пометка «отозван». Но, чтобы пополнить ряды украинской армии, сотрудникам военкоматов приходится импровизировать. Например, в Ивано-Франковске они ловят мужчин, заезжающих на заправку.

В центре Харькова, из-за сложной ситуации с новобранцами, сотрудники военкомата работали на площади около крупного супермаркета. Но подлежащие призыву украинцы готовы заплатить большие деньги, чтобы не попасть на фронт. На днях задержан очередной делец, который наладил канал переправки боеспособных мужчин в Польшу. За это брал до восьми с половиной тысяч долларов с каждого.

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