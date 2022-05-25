Пушилин заявил, что операция в ДНР идет медленнее из-за необходимости сохранить жизни мирных граждан

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Операция по освобождению в Донецкой Народной Республике идет медленнее, чем хотелось бы, из-за необходимости сохранить жизни мирных жителей и инфраструктуру. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

«Почему медленнее, чем хотелось бы всем, в том числе и нам? Все просто - это наши города, наши населенные пункты, эта наша инфраструктура, самое важное - это наши граждане, о безопасности которых мы должны думать в первую очередь. С такими непростыми вводными продвигаются подразделения, освобождая территории Донецкой и Луганской народных республик», - цитирует РИА Новости Пушилина.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что несколько стран дали свое согласие на участие в международном трибунале над украинскими неонацистами. Согласно его словам, какие именно страны примут участие в трибунале, будет раскрыто позже.

До этого завершилось разминирование территории порта в Мариуполе специалистами Черноморского флота и инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. В Минобороны России рассказали, что саперы обследовали более 50 километров побережья Азовского моря и обезвредили более 300 боеприпасов.