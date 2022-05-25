В Харьковскую область прибыл внушительный гуманитарный груз из России

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Гуманитарный конвой прибывает в указанное место. Десять белых «Уралов» поочередно подъезжают дверям импровизированного склада - крытому полю для мини-футбола. Других приспособленных помещений, которые могут вместить несколько десятков тонн продовольствия, в центре этого населенного пункта просто нет.

Сотрудников МЧС здесь уже дожидаются добровольные помощники. Несколько десятков местных жителей, от студентов и школьников до пенсионеров, приступают к разгрузке. Мешки с продуктами передают по цепочке: из кузова большегруза вглубь укрытия. Среди волонтеров есть даже девушка. Свое участие в таком деле Карина объясняет просто.

«Потому что машина сегодня с России приехала. Увидела - решила помочь», - признается она.

Таких, как Карина, немало. Связи здесь нет несколько месяцев. Чтобы сообщить об очередном конвое жители близлежащих к складу домов просто обходят соседей. Павел и Геннадий из разных концов города и до последнего времени даже знакомы не были. Но благодаря сарафанному радио уже не первый раз помогают российским спасателям.

«Зачем ждать завтра, если приехали машины. Люди ждут, люди переживают. Ребятам же тоже домой ехать надо. В прошлый раз мы просто мимо проходили, видим: машины стоят. Встали, организовали людей и работали», - рассказали мужчины.

Отступая, подразделения ВСУ взорвали три моста, которые соединяли населенный пункт с основным центром снабжения - Харьковом. Люди еще полтора месяца назад видели здесь только пустые полки супермаркетов или закрытые двери небольших лавок. Сейчас в городе начали появляться спекулянты, которые торгуют продуктами по запредельным ценам. А денег, прежде всего у пожилых и малоимущих, нет совсем. Пенсии и пособия украинской стороной не выплачиваются. Гуманитарка из России - спасение и для работоспособного населения.

«Сильно помогает. Денег нету, работы нету. Хотя бы вы, спасибо, ребята, нам помогаете. Не даете умереть с голоду», - благодарят местные жители.

К первым белым «КамАЗам» и «Уралам», которые заезжали в город, выстраивались километровые очереди. Сейчас местные соцработники мобилизовались и на общественных началах наладили систему распределения продуктов. По спискам, каждой семье с учетом количества детей и взрослых. Налажена адресная помощь инвалидам и одиноким старикам.

«Очереди большие. На той неделе три дня подряд выдавали с утра и практически... до вечера. Второй день - тоже почти до вечера. Поэтому народ идет, идет и идет», - объяснила социальный работник Елена.

За время спецоперации только в этот населенный пункт было доставлено несколько сотен тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Когда разгрузка заканчивается, половина крытого мини-футбольного поля заполнена гуманитаркой. Здесь и гречневая крупа, и рис, и мука, подсолнечное масло, мясные, рыбные консервы, сгущенка.

Всего 67 тонн, которые за несколько часов разгрузили местные жители-волонтеры. Говорят, что этого запаса продуктов для небольшого населенного пункта будет достаточно больше, чем на неделю.

Когда этот срок закончится, белые «КамАЗы» привезут сюда следующую партию гумпомощи. Местные власти говорят, что осталось как можно быстрее восстановить электроснабжение, и можно будет запускать собственное производство. В городе снова заработают хлебозавод и мясокомбинат.