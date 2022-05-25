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«У властей нет желания это делать»: сдавшийся украинский военный попросил жену помочь вернуть его домой

13:21 25.05.2022
Он попросил супругу обратиться к волонтерам и в военкоматы, чтобы они посодействовали в обмене пленных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало видеозапись со сложившими оружие и сдавшимися в плен украинскими военными. На опубликованных кадрах один из них позвонил по телефону своей жене и сообщил о человечном и уважительном отношении к пленным со стороны российских военных.

«Мы в Российской Федерации, все хорошо, все нормально, отношение хорошее, но надо поднимать вопрос по поводу нашего обмена», - сказал он.

Пленный подчеркнул, что супруге не стоит беспокоиться за него. Он попросил ее обратиться к волонтерам и в военкоматы, чтобы они посодействовали в обмене пленных.

«У властей нет ни желания, ни настроения это делать. Надо, чтобы то-то что-то делал. Потому что мы остались не нужны», - добавил он.

Другой сложивший оружие боец пожелал украинским военным сложить оружие и возвращаться домой к семьям и матерям.

Ранее в Минобороны сообщили, что Мариупольский порт разминирован и работает в обычном режиме.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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