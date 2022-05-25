«Коварство обоюдоострое»: экономист объяснил сложность ситуации с внешним долгом России

Евгений Коган отметил, что, в случае негативного развития событий, последствия могут затронуть весь мир, и вся геополитическая экономика может в корне поменяться.

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Министерство финансов США отказалось продлевать генеральную лицензию, с помощью которой Россия обслуживала свой внешний долг. Срок лицензии истек 25 мая. Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Коган оценил ситуацию и объяснил «Звезде», почему подобная «санкция» может оказаться болезненней для самих Соединенных Штатов, чем для России.

«В чем коварство ситуации? Коварство-то ведь обоюдоострое: дело в том, что с одной стороны, если получается такая картина, то, вроде как, можно очень осложнить жизнь стране; с другой стороны, другие страны смотрят на всю эту ситуацию и понимают, что когда-то все это может коснуться их. Это - прецедент», - сказал экономист.

Коган отметил, что в такой ситуации «каждый делает выводы сам».

«Мне кажется, что последствия всего этого сегодня немного недооцениваются. Это может повлиять на желание стран занимать в долларах США, выпускать инструменты в долларах США и прочее. Вроде бы и мелочь, но она многих заставит задуматься», - подытожил эксперт.

Отказ в продлении лицензии со стороны США означает потенциальную возможность технического дефолта России. И, хотя страна обладает небольшим внешним долгом, но при этом также и высокими нефтегазовыми доходами.