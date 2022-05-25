«Техники у нас не было»: пленный украинский военный рассказал о вооружении ВСУ

Сложивший оружие боец находился в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, где большинство были мобилизованы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие украинский военный рассказал об уважительном отношении к нему в плену. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

«К нам относятся хорошо, у нас все есть, кормят три раза, белые постели. Вода все есть, тепло, никто не бьет, не обижает», - сказал украинский военный.

Он находился в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, где большинство мобилизованы. По словам пленного, к месту выполнения боевых задач военнослужащих везли поездом с Николаева, при этом они были слабо вооружены. Он пожелал другим украинским военным сложить оружие и возвращаться домой к семьям и матерям.

Ранее в Минобороны сообщили, что мариупольский порт разминирован и работает в обычном режиме.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов