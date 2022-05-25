Десантирование, марш и чай на скорость: как проходит второй этап «Отличников войсковой разведки»

В Новосибирской области в самом разгаре второй этап конкурса АрМИ «Отличники войсковой разведки».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Разведгруппа выходит к месту выполнения задачи, десантируется посадочным способом. У командира есть координаты пункта сбора. С помощью азимутальной карты предстоит построить маршрут к этой точке.

Круговая оборона не только знак для судей конкурса «Отличники войсковой разведки», что задача выполнена, но и возможность короткой передышки. Ведь прямо с вертолетной площадки надо бежать к контрольной точке. И уже первые метры дают понять: маршрут легким не будет. Команда скрывается за крутыми спусками в лесной чаще.

Первая контрольная точка позади, но это лишь начало самого тяжелого испытания - пятнадцатикилометрового марша. Десятки килограммов экипировки, палящее солнце и время, которое неумолимо бежит на секундомерах судей. Важно оптимально построить маршрут.

Если раньше установка связи на финише после марша стала бы заключительной задачей этого соревновательного дня, то в этом году правила изменились. Полчаса на отдых и вперед - в лес. Там участники готовят укрытие для ночевки. Одинаково усердно работают над установкой палаток и разведением костров. Очень быстро кипятят чай.

«Время останавливается после того, как принесем кружку чая судье», - объясняют военнослужащие.

Такой пункт действительно есть в положении конкурса. И судью с нетерпением ждут с кружкой горячего чая в руках.

В тщательно замаскированных в лесной чаще палатках предстоит провести ближайшие сутки. Здесь можно отдохнуть, подкрепиться, ну а ночью все-таки придется отлучиться для выполнения других специальных задач.

Между тем испытания второго этапа продолжатся. Чтобы доказать свое право представлять Россию на международном конкурсе, команды преодолеют минно-взрывные заграждения и организуют вооруженную групповую засаду.

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