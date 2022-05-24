От «Листвы» до «Тополя»: кадры масштабных учений ракетчиков в Ивановской области

В Ивановской области прошли учения ракетчиков ВС РФ в максимально приближенных к боевым условиях.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Поступает новая вводная: после того, как колонна с машиной «Листва» и боевым охранением прошла несколько сотен метров, на них нападает «диверсионно-разведывательная группа». В ходе учений в Ивановской области разворачивается «стрелковый бой».

Спешившись, личный состав в боевом порядке оказывает сопротивление. Отвлекающий маневр, и нападающие пытаются обойти колонну.

Условные диверсанты используют дым. Ситуация максимально приближена к боевой. Видимость - несколько десятков метров. Это в разы усложняет задачу.

Нападавшим дают отпор. Этот элемент по отражению «атаки» ДРГ - обязательная часть учений при выходе ракетчиков на боевое дежурство. При этом в колонне не знают, когда и где их может ожидать подобное.

«Новые вводные для отработки разных нападений "диверсионных групп". Слаженно отрабатываем, выполняем поставленную задачу», - указал заместитель командира батальона по военно-политической работе тейковского ракетного соединения Алесей Михайлов.

Особая роль в разведывательной колонне у экипажа «Листвы». Она была разработана специально для нужд РВСН.

«Машина дистанционного разминирования "Листва" предназначена для поиска взрывчатых устройств, которые устанавливают диверсанты, а также для их дистанционного разминирования», - объяснил командир взвода инженерной разведки Иван Супис.

Это возможно благодаря мощному СВЧ-излучателю, установленному на кабине. Радиоуправляемые мины и фугасы обезвреживаются на расстоянии десятков метров.

В нескольких километрах от колонны другое подразделение, разведчики, отрабатывает свою задачу. Чтобы леса были как на ладони, работает расчет противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Экипаж развертывает беспилотный летательный аппарат «Элерон». Бесшумный и практически невидимый - он летает на высоте четырех тысяч метров. Оператор отчетливо видит даже замаскированные объекты благодаря телевизионной камере и тепловизору.

Убедившись, что маршрут боевого патрулирования чист, ракетчики-стратеги выдвигаются на полевую позицию. После отработки поставленных задач в полк поступает команда из штаба РВСН.

Во время боевого дежурства расчеты подвижных грунтовых комплексов регулярно меняют полевые позиции. Сейчас военнослужащие сворачивают маскировочную сеть. Они делают это в течении нескольких минут, после чего произойдет свертывание агрегатов и машина поедет в другое место.

Параллельно сворачиваются вспомогательные машины, обеспечивающие комплексы питанием, а также машины обеспечения боевого дежурства.

«Мы можем в сжатые сроки переместить ракетный комплекс на другие места. Наша боевая слаженность это позволяет», - заявил командир ракетного дивизиона Андрей Фролов.

Для проведения пуска боевому расчету требуются секунды. Основная цель ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М» - стратегическое сдерживание. А чтобы эффективно выполнять эту функцию, соединения РВСН не прекращают отрабатывать поставленные задачи и оснащаются новыми комплексами в приоритетном порядке.