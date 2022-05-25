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Не жалея сил: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 25.05.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают демонстрировать самоотверженность и мужество в ходе проведения спецоперации по защите ЛДНР.
Не жалея сил: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Ефрейтор Татьяна Парамонова

С первых дней специальной военной операции ефрейтор Татьяна Парамонова служила в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии. Группа десантников выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Ожесточенно обороняясь, украинские радикалы отвечали на наступление российских военнослужащих массированным огнем. В ходе боя ефрейтор Парамонова, невзирая на минометный обстрел, вынесла на себе из-под шкального огня шесть раненых и, погрузив их на санитарный автомобиль, эвакуировала в полевой медицинский отряд, где им была оказана неотложная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Татьяны Парамоновой позволили спасти жизни раненым военнослужащим.

© Минобороны России

Капитан Сергей Сопляков

В ходе освобождения одного из населенных пунктов от подразделений националистов, капитан Сергей Сопляков лично руководил подразделениями артиллерии, которые заблаговременно заняли районы огневых позиций.

Ведя корректировку огня своих подразделений, Сергей попал под встречный огонь артиллерии противника но, даже получив контузию, продолжил выполнение боевой задачи, корректируя огонь при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря оперативной передачи капитаном Сопляковым координат объектов неонацистов личному составу артиллерийских подразделений удалось уничтожить артиллерийские и минометные позиции, а также бронированную технику и живую силу противника в количестве до 50 националистов.

© Минобороны России

Младший сержант Камран Гасымов, начальник радиостанции

Младший сержант Камран Гасымов в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских Вооруженных Сил.

В результате артиллерийского залпа вооруженных формирований украинских националистов были повреждены линии связи, что привело к потере связи между командным пунктом и пунктом управления беспилотными летательными аппаратами. Понимая, что отсутствие связи с пунктом управления БпЛА лишит командование возможности оперативно оценивать изменение обстановки на поле боя и осуществлять контроль поражения вражеских целей, Камран вместе с подчиненными выдвинулся устранять повреждения.

Восстанавливая линии связи, младший сержант Гасымов получил тяжелое осколочное ранение руки, однако, невзирая на ранение и продолжающиеся атаки противника, оперативно устранил все повреждения.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Самоотверженные действия Камрана Гасымова на поле боя позволили лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому вражеских войск.

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