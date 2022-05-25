Не жалея сил: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

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Младший сержант Камран Гасымов, начальник радиостанции

Младший сержант Камран Гасымов в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских Вооруженных Сил.

В результате артиллерийского залпа вооруженных формирований украинских националистов были повреждены линии связи, что привело к потере связи между командным пунктом и пунктом управления беспилотными летательными аппаратами. Понимая, что отсутствие связи с пунктом управления БпЛА лишит командование возможности оперативно оценивать изменение обстановки на поле боя и осуществлять контроль поражения вражеских целей, Камран вместе с подчиненными выдвинулся устранять повреждения.

Восстанавливая линии связи, младший сержант Гасымов получил тяжелое осколочное ранение руки, однако, невзирая на ранение и продолжающиеся атаки противника, оперативно устранил все повреждения.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Самоотверженные действия Камрана Гасымова на поле боя позволили лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому вражеских войск.