Согласно заявлению МО РФ, на территории зернового комбината в ЛНР размещены установки РСЗО ВСУ, а в Днепропетровской области украинские националисты заминировали «Просянский элеватор».

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Сотрудники СБУ подготовили провокации на объектах хранения зерновых культур в поселке Врубовка ЛНР и населенном пункте Просяная Днепропетровской области. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали "Просянский элеватор", который в ближайшее время планируют взорвать; в поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом, националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь», - заявил представитель МО РФ.

Согласно заявлению генерал-полковника Михаила Мизинцева, очередные провокации на объектах подготовлены СБУ с подачи западных кураторов по уже отработанному ранее сценарию в городах Рубежном Луганской Народной Республики и Орехове Запорожской области, с целью обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

«Подобные действия украинских националистов копируют тактику "вызженной земли", применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны и противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права», - сообщил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло о потере украинской стороной 178 самолетов и 125 вертолетов с начала специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов