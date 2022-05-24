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В Башкирии открыли импортозамещающее производство катализаторов гидрокрекинга

Алексей Курильченко
19:25 24.05.2022
Отечественная разработка позволит отказаться от поставок Запада, которые до недавнего времени составляли до 90% от общего объема.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ПАО «НК «Роснефть»
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В Башкирии открыли импортозамещающее производство важнейшего ингредиента для всех видов топлива экологического стандарта Евро-5. Торжественный запуск состоялся в рамках Российского нефтегазохимического форума в Уфе. Катализатор гидрокрекинга - так называется компонент для переработки сырья - это научный прорыв специалистов предприятия, входящего в структуру «Роснефти». Испытания доказали: отечественная разработка не уступает импортным аналогам, а по некоторым показателям превосходит их. Это позволит отказаться от поставок Запада, которые до недавнего времени составляли до 90% от общего объема.

«Действующая программа инновационного развития компании "Роснефть" направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов компании на использование катализаторов собственного производства, что позволит избежать рисков зависимости от зарубежной промышленности», - сообщил генеральный директор ПАО «АНК Башнефть» Андрей Лазеев.

Мощности нового производства способны покрыть потребности практически всего нефтеперерабатывающего комплекса России.

«Катализатор гидрокрекинга - это востребованный продукт в нефтепереработке. Наш катализатор гидрокрекинга прошел успешные испытания специалистами НИИ нефтепереработки "Роснефти". Испытания показали его высокие технические характеристики по таким основным показателям, как активность и целевой отбор. Обеспечение катализаторами всей нефтеперерабатывающей промышленности является стратегической задачей», - сообщил генеральный директор ООО «РН-Кат» Альберт Сафин.

Этот проект - первый в России. Его запустили в рамках общенациональной задачи по развитию собственного производства в промышленном секторе экономики.

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