Соединить берега: как российские военные восстанавливают важный мост, взорванный ВСУ

Мост украинские военные подорвали при отступлении, и чтобы его восстановить, нужно разобрать эту конструкцию путем взрыва.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Железнодорожный мост на реке Оскол в Харьковской области, на котором сейчас кипит работа по демонтажу, взорвали силы ВСУ при отступлении. Российские инженеры сейчас его восстанавливают.

Мосты через реки - важнейшие стратегические объекты. Над восстановлением движения работают и бойцы железнодорожных войск, и саперы. Конечно, эти рельсы важны и для военных, но прежде всего переправу необходимо восстановить для жителей города. Местный вокзал пустует уже почти два месяца.

«Объемы разрушений очень большие, сами видите на данном этапе, соответственно, восстановление составит около месяца», - рассказал командир ремонтно-восстановительного отделения Николай.

Саперы сейчас занимаются не совсем привычным для себя делом - очисткой реки от обломков рухнувшего моста. Но здесь бойцы опытные, многие специализируются на сносе зданий управляемым подрывом. Сегодня помогут инженерам, а дальше возьмутся за основную работу.

После демонтажа поврежденной металлической конструкции и расчистки русла будут восстановлены подходы к мосту, после чего наши военные займутся наведением рельсовой переправы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов