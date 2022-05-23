Еврокомиссия удержала с Польши 100 миллионов евро

Отмечается, что Польше был назначен штраф в размере миллиона евро ежедневно из-за того, что в стране не выполняется решение, касающееся дисциплинарной палаты для судей.

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза. По его словам, Польше был назначен штраф в размере одного миллиона евро ежедневно из-за того, что в стране не выполняется решение, касающееся дисциплинарной палаты для судей.

«Эта сумма уже выросла до 160 миллионов евро, больше 100 миллионов были удержаны», - отметил Рейндерс в интервью телеканалу RTL.

Ранее Евросоюз одобрил план по отказу от энергоресурсов РФ. Он получил название REPowerEU. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен дополнила, что первый шаг - сбор до €300 млрд. Из этой суммы около €10 млрд выделят на финансирование инфраструктуры для газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из РФ.