Стена огня: как российские РСЗО уничтожают позиции украинских националистов

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Реактивная система залпового огня наносит ракетные удары по позициям украинских ВСУ. Шестнадцать снарядов друг за другом поражают позиции неприятеля. Украинская разведка не дремлет. Чтобы на открытой площадке избежать ответного удара со стороны врага, после артподготовки боевая машина российских Вооруженных Сил как можно быстрее покидает позиции. Артиллерийский расчет уходит в укрытие.

«Они запускают беспилотники. Их определенно слышно. Мы ночью не включаем ни фонарики, ни зажигалки. Ночью даже не курим. Работаем быстро. Получаем задачу и желательно в течение пяти минут занимаем огневую позицию. И работаем по фактору цели. Можем и сутками работать, иногда на износ», - отметил наводчик Матвей.

Спустя несколько минут в сотне метров от замаскированного лагеря наших артиллеристов появляется «привет» от неприятеля. Снаряд высотой в 1,5 метра воткнулся в землю, но боезаряд не сработал. Огневую точку нужно покинуть максимально оперативно, потому что ответ от противника будет незамедлительным. Пока эти боевые машины в режиме тишины - заметить их в зарослях густого хвойного леса практически невозможно. Когда нашим артиллеристам поступает сообщение из командного пункта с координатами цели противника, отсчет времени идет на секунды.

Расчет выкатывает установку на огневую точку. Орудие переводится в боевой режим в ожидании команды, разрешающей ведение огня. РСЗО «Ураган» отстреляв пакет, а это 16 ракет, способна поразить танковую колонну, разрушить до основания командные пункты противника и узлы связи. Сегодня артиллерийские бригады наших Вооруженных Сил держат в постоянном напряжении войска Украины на территории всей Харьковской области.