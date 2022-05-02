Армия Армия Армия

Стена огня: как российские РСЗО уничтожают позиции украинских националистов

Максим Низкодубов
05:40 02.05.2022
Расчеты РСЗО «Ураган» отстреляв пакет, а это 16 ракет, способны поразить танковую колонну, разрушить до основания командные пункты противника и узлы связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Реактивная система залпового огня наносит ракетные удары по позициям украинских ВСУ. Шестнадцать снарядов друг за другом поражают позиции неприятеля. Украинская разведка не дремлет. Чтобы на открытой площадке избежать ответного удара со стороны врага, после артподготовки боевая машина российских Вооруженных Сил как можно быстрее покидает позиции. Артиллерийский расчет уходит в укрытие.

«Они запускают беспилотники. Их определенно слышно. Мы ночью не включаем ни фонарики, ни зажигалки. Ночью даже не курим. Работаем быстро. Получаем задачу и желательно в течение пяти минут занимаем огневую позицию. И работаем по фактору цели. Можем и сутками работать, иногда на износ», - отметил наводчик Матвей.

Спустя несколько минут в сотне метров от замаскированного лагеря наших артиллеристов появляется «привет» от неприятеля. Снаряд высотой в 1,5 метра воткнулся в землю, но боезаряд не сработал. Огневую точку нужно покинуть максимально оперативно, потому что ответ от противника будет незамедлительным. Пока эти боевые машины в режиме тишины - заметить их в зарослях густого хвойного леса практически невозможно. Когда нашим артиллеристам поступает сообщение из командного пункта с координатами цели противника, отсчет времени идет на секунды.

Расчет выкатывает установку на огневую точку. Орудие переводится в боевой режим в ожидании команды, разрешающей ведение огня. РСЗО «Ураган» отстреляв пакет, а это 16 ракет, способна поразить танковую колонну, разрушить до основания командные пункты противника и узлы связи. Сегодня артиллерийские бригады наших Вооруженных Сил держат в постоянном напряжении войска Украины на территории всей Харьковской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:40 Армия
Видео
Стена огня: как российские РСЗО уничтожают позиции украинских националистов
02:15 В стране и мире
В Конгресс США внесли резолюцию о привлечении военных на Украину
05:10 Армия
Видео
Российские военврачи оказали помощь жителям освобожденных территорий ЛНР
04:03 В стране и мире
В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов
01:20 В стране и мире
ВСУ обстреляли два района Донецка
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.