СК РФ расследует покушение на жизнь мэра Энергодара украинскими боевиками
Расследованием покушения на жизнь мэра подконтрольного ВС РФ Энергодара займутся российские следователи. Правоохранители проведут работу по установлению всех обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно, что на территории города в Запорожской области было совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. В результате срабатывания взрывного устройства градоначальник, а также двое его охранников пострадали.
Взрыв произошел в подъезде жилого дома в воскресенье. Согласно информации, имеющийся в распоряжении Следственного комитета РФ, его причиной стала бомба направленного действия, находившаяся в электрощитовом шкафу в здании.
Как указали в СК, ранее главе новой администрации Энергодара неоднократно поступали угрозы от украинской стороны. Националисты выражали свое недовольство тем, что политик выражал пророссийскую позицию.