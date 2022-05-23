СК РФ расследует покушение на жизнь мэра Энергодара украинскими боевиками

Российские следователи установили, что градоначальник неоднократно получал угрозы в свой адрес от националистов.

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Расследованием покушения на жизнь мэра подконтрольного ВС РФ Энергодара займутся российские следователи. Правоохранители проведут работу по установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что на территории города в Запорожской области было совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. В результате срабатывания взрывного устройства градоначальник, а также двое его охранников пострадали.

Взрыв произошел в подъезде жилого дома в воскресенье. Согласно информации, имеющийся в распоряжении Следственного комитета РФ, его причиной стала бомба направленного действия, находившаяся в электрощитовом шкафу в здании.

Как указали в СК, ранее главе новой администрации Энергодара неоднократно поступали угрозы от украинской стороны. Националисты выражали свое недовольство тем, что политик выражал пророссийскую позицию.