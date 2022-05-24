Мощный натиск: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

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Старший лейтенант Александр Овсянников, командир танковой роты

Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Александра Овсянникова осуществляла огневую поддержку наступающих мотострелков в ходе освобождения одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов.

В процессе преодоления оборонительных рубежей боевиков Александр, действуя на месте наводчика, уничтожил одну боевую машину пехоты и три минометных расчета противника.

При продвижении вглубь обороны противника танк Александра Овсянникова был атакован противником из миномета. Осколок попал в систему постановки дымовых завес, а также поразил механика-водителя. В результате внутри танка начал скапливаться едкий дым.

Понимая, что задымление может привести к отравлению экипажа, Александр использовал дымовую завесу вокруг танка как маскировку и вытащил потерявшего сознание механика-водителя из танка. После этого военнослужащий организовал эвакуацию экипажа в безопасное место.

Убедившись, что экипажу танка ничего не угрожает, Александр занял место наводчика-оператора в другом танке и продолжил руководить подразделением в наступлении. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Александра Овсянникова в сочетании с его хорошей подготовленностью обеспечили захват ключевых позиций вблизи населенного пункта, что создало условия для его освобождения.