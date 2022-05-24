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Мощный натиск: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

Алиса Краузе
00:00 24.05.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать самоотверженность и решительность в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Мощный натиск: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Сержант Денис Чесноков

В ночное время на одном из блокпостов в населенном пункте, освобожденном от украинских националистов, на особо опасном участке сержант Денис Чесноков обнаружил и лично задержал вражеского диверсанта-разведчика. Националист под видом местного жителя вел разведку местности, используя при этом прибор ночного видения.

В ходе первичного допроса задержанный выдал информацию о месте дислокации, количестве и командовании разведывательно-диверсионной группы противника. Оперативно полученные данные от задержанного националиста позволили нанести внезапный удар по диверсионной группе противника и ликвидировать ее.

© Минобороны России

Старший лейтенант Александр Овсянников, командир танковой роты

Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Александра Овсянникова осуществляла огневую поддержку наступающих мотострелков в ходе освобождения одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов.

В процессе преодоления оборонительных рубежей боевиков Александр, действуя на месте наводчика, уничтожил одну боевую машину пехоты и три минометных расчета противника.

При продвижении вглубь обороны противника танк Александра Овсянникова был атакован противником из миномета. Осколок попал в систему постановки дымовых завес, а также поразил механика-водителя. В результате внутри танка начал скапливаться едкий дым.

Понимая, что задымление может привести к отравлению экипажа, Александр использовал дымовую завесу вокруг танка как маскировку и вытащил потерявшего сознание механика-водителя из танка. После этого военнослужащий организовал эвакуацию экипажа в безопасное место.

Убедившись, что экипажу танка ничего не угрожает, Александр занял место наводчика-оператора в другом танке и продолжил руководить подразделением в наступлении. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Александра Овсянникова в сочетании с его хорошей подготовленностью обеспечили захват ключевых позиций вблизи населенного пункта, что создало условия для его освобождения.

© Минобороны России

Подполковник Юрий Рогожников, командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона

Батальонно-тактические группы российских Вооруженных Сил вели наступательные действия для вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций. Дивизиону под командованием подполковника Юрия Рогожникова была поставлена задача - создать бреши в оборонительных рубежах боевиков.

Юрию Рогожникову удалось оперативно разместить дивизион на позициях с опорой на полученные разведданные. Благодаря грамотным действиям подполковника и профессионализму подчиненного ему личного состава в ходе артиллерийских ударов по позициям врага было уничтожено семь опорных пунктов противника, до 17 единиц бронетехники и до 70 националистов.

Понеся значительные потери, неприятель, лишенный возможности сдержать натиск российских войск, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции.

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