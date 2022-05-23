МО РФ: неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка в Путивле Сумской области

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Украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка в Путивле Сумской области и планируют их взорвать. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении 3 226 танков и других боевых бронированных машин Украины за время спецоперации.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов