Пользователи Wildberries сообщили о введении штрафов за отказ от товара

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Пользователи интернет-магазина Wildberries сообщили о том, что компания ввела штрафы за отказ от товара. Компания начала взимать по 100 рублей за каждую единицу товара. Судя по комментариям в группе маркетплейса «ВКонтакте», штрафы могут ввести даже за возврат бракованного товара.

«Что за бред с платным отказом от товара? Не важно, брак это или прислали не то что заказывали. 100 рублей за 1 товар это бред», - пишет один из пользователей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России обратилась к торговым интернет-площадкам с просьбой принять меры, которые позволят предотвратить рост цен на некоторые товары. Рекомендации последовали после многочисленных жалоб от граждан на действия предпринимателей, которые через онлайн-магазины оптом скупают продукты с длительным сроком хранения, а потом перепродают их по завышенным ценам.