На части «зеленой» ветки метро Москвы остановлено движение из-за человека на пути

Движение поездов остановлено от «Алма-Атинской» до «Автозаводской».

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На Замоскворецкой линии московского метро было приостановлено движение поездов от станции «Алма-Атинская» до «Автозаводская». По данным столичного Дептранса, сбой произошел из-за человека на пути.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Алма-Атинской" до "Автозаводской" из-за человека на пути», - сообщается в Telegram-канале Дептранса.

21 января этого года остановилось движение поездов на Большой кольцевой линии на участке от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская».