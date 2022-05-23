Возвращение после покушения: в Третьяковскую галерею вернули восстановленную картину «Иван Грозный»

Почти четыре года назад приезжий из Воронежской области пытался уничтожить произведение Репина, над восстановлением работали специалисты галереи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Четыре года сложнейшей и масштабной реставрации завершены. Шедевр Ильи Репина - картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» - после ужасающего нападения снова выставлен в зале Третьяковской галереи. Сегодня, в день презентации журналистам, она без стекла. Никаких металлических конструкций, как это было в 2018 году, не будет. Теперь для картины будет разработана специальная бронированная капсула.

«Сейчас нам предстоит очень сложный процесс - нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антивандальным, пуленепробиваемым стеклом. Здесь невозможно пойти по пути импортозамещения - это стекло производится лишь в Италии и Японии», - рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Размеры холста - 2 на 2,5 метра, и это усложняет поиски. Презентация проходит только для журналистов, заранее получивших аккредитацию, а в зале усилена безопасность. Произведение сегодня в окружении сотрудников галереи, здесь же и сотрудники Росгвардии.

«Сейчас екнуло сердце, когда наши реставраторы сняли ту бумагу, которая закрывала полотно... То, что вы видите сегодня, это результат четырех лет работ, которые были направлены на компенсацию тех серьезнейших утрат, которые картина получила в результате нападения ровно четыре года назад», - рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Полотно было повреждено 25 мая 2018 года в трех местах, пострадала и рама. Приезжий из Воронежской области за пять минут до закрытия галереи ринулся в зал, где висела картина, разбил столбиком ограждения защитное стекло и повредил шедевр. Был затронут красочный слой, картина получила и скрытые повреждения. Также пострадала авторская рама с золотым покрытием - была сбита лепнина, также от рамы откололось несколько щепок.

Всю реставрацию осуществляла команда Третьяковской галереи - это уникальная для отечественной практики работа. Картину «передублировали». Для начала нужен был вакуумный стол, размеры которого подходили бы для произведения размером 2 на 2,5 метра.

«В рамках нашего проекта было приобретено сложное оборудование по реставрации картины и использовался этот стол с особенностями. И эти особенности тоже были направлены на щадящее дублирование», - рассказала главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

К счастью, самое ценное - изображение лиц царя и его сына - не пострадало. На одном из судебных заседаний была заявлена стоимость произведения. В год нападения она составляла 1 миллиард и 44 миллиона рублей.

Картина у многих вызывает сильные эмоции. На ее долю выпало еще одно нападение. Более 100 лет назад картину изрезал ножом иконописец. Тогда реставрацией руководил сам Репин.

Теперь картину отправят в депозитарий галереи. Там она будет храниться до тех пор, пока не будут соблюдены все условия для ее безопасного показа. И когда она станет доступна для всеобщего просмотра - вопрос открытый.