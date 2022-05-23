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На воде и в воздухе: как прошли учения Северного флота в Баренцевом море

Елена Сивонен
18:07 23.05.2022
Десять боевых кораблей Северного флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации развернули в ближней зоне Баренцева моря. Фарватер освободили от мин и отразили атаки маломерных быстроходных судов, начиненных взрывчаткой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир фрегата «Адмирал Горшков» первым засекает цель. Террористы слева по борту недалеко от острова Большой Олений готовят атаку на отряд кораблей. Их быстроходные катера заходят в район учений.

Отряд спецназначения отправляется на перехват, вступает в бой с противником и нейтрализует угрозу. На пути у отряда кораблей, выстроенного в единый боевой ордер, могут быть расставлены смертельные ловушки - морские мины.

На этапе развертывания ударных сил флота базовые тральщики обеспечивают безопасный выход из пункта базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе БПК «Североморск» и нашего фрегата «Адмирал Горшков».

Тральщики идут параллельно друг другу и тянут трал. Он и цепляет мины, очищая путь кораблям Северного флота. За действиями экипажей внимательно следят нахимовцы. На учения в открытое море их берут впервые.

Воспитанник мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища Никита Артамонов не отводит глаз от горизонта. Его отец, морской офицер, много рассказывает о море, но в первый раз Никита все видит сам.

«Я первый раз вижу, как моряки работают в море, как выполняются боевые задачи. Поэтому я хочу поделиться своим впечатлением как хорошим и сказать, что это одна из лучших моих практик», - сказал он.

На учениях разнородных сил флота корабли работают при поддержке истребительной и противолодочной авиации. Вертолет Ка-27 ведет поиск подводной лодки с помощью гидроакустической станции. Она «прощупывает» толщу воды, безошибочно определяет координаты субмарины и даже может составить ее «портрет».

БПК «Североморск», малые ракетные корабли, суда обеспечения в этих учениях не новички, а фрегат «Адмирал Горшков» участвует впервые. Но на каждом этапе экипаж показывает отличные результаты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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