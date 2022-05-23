Делегация Китая в Давосе покинула зал после выступления Зеленского

По мнению представителя палаты представителей США, Китай хочет показать, что не поддерживает украинского лидера.

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Китайская делегация на Международном экономическом форуме в Давосе после выступления президента Украины Владимира Зеленского не присоединилась к овациям и покинула зал. Об этом рассказал член палаты представителей США Майкл Маккол.

«Аплодировали стоя, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок», - сказал Маккол в эфире CNN, демонстрируя фотографию из зала, где проходило выступление.

По мнению представителя Штатов, таким образом китайская делегация дала понять, что КНР не поддерживает украинского лидера.

Ранее лидер парламентской оппозиции Словакии и партии «Курс - социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что отказался слушать выступление Зеленского перед депутатами Национального совета, аргументируя это тем, что лидер Украины «ежедневно лжет».