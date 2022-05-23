Шнуров назвал предательством зрителя решение артистов покинуть РФ
Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров высказал свое мнение об артистах, которые приняли решение покинуть Россию после начала специальной военной операции на Украине. Шнуров считает, что они в первую очередь предали своих российских зрителей.
«Я думаю, что некоторые (артисты. - Прим. ред.) не вернутся, потому что мосты сожжены... Я не собираюсь уезжать, поскольку позиция уехавшего очень слабая. Если ты остался здесь, ты остался со своим зрителем. Ты все еще можешь высказываться довольно остро - подбирая слова, естественно, и не нарушая закон, - но свобода слова как-то здесь присутствует. Уезжать - значит предавать своего зрителя. Твой зритель ходил на тебя, верил тебе, смотрел тебе в рот. Так останься с ними», - сказал Шнуров на пресс-конференции.
Шнуров высказался о коллегах, публично выражающих мнение о политике и экономике. По его мнению, такие люди должны «попадать в ноты», а не говорить о том, в чем не разбираются.