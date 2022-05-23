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Шнуров назвал предательством зрителя решение артистов покинуть РФ

Алексей Курильченко
16:01 23.05.2022
Музыкант отметил, что некоторые артисты «сожгли мосты» и больше не вернутся в Россию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров высказал свое мнение об артистах, которые приняли решение покинуть Россию после начала специальной военной операции на Украине. Шнуров считает, что они в первую очередь предали своих российских зрителей.

«Я думаю, что некоторые (артисты. - Прим. ред.) не вернутся, потому что мосты сожжены... Я не собираюсь уезжать, поскольку позиция уехавшего очень слабая. Если ты остался здесь, ты остался со своим зрителем. Ты все еще можешь высказываться довольно остро - подбирая слова, естественно, и не нарушая закон, - но свобода слова как-то здесь присутствует. Уезжать - значит предавать своего зрителя. Твой зритель ходил на тебя, верил тебе, смотрел тебе в рот. Так останься с ними», - сказал Шнуров на пресс-конференции.

Шнуров высказался о коллегах, публично выражающих мнение о политике и экономике. По его мнению, такие люди должны «попадать в ноты», а не говорить о том,  в чем не разбираются.

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