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В Минпросвещения предложили закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы

Андрей Аркадьев
13:11 23.05.2022
В министерстве напомнили, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты еще в 1956 году.
В Минпросвещения предложили закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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В рамках новых правил русской орфографии слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

«Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святы», - сказал он.

Министр напомнил, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты еще в 1956 году. Как утверждает Кравцов, с тех пор никак не регламентировалось написание слов и терминов, касающихся религии.

По словам главы Минпросвещения, предложенные изменения уже рассмотрели и поддержали на правительственной комиссии по русскому языку.

На данный момент по правилам русского языка слово «бог» можно писать с большой и маленькой буквы в зависимости от контекста. Если слово употребляется в бытовом контексте, то тогда его нужно писать с маленькой, если в религиозном — то с большой.

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