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В городах РФ прошел крупнейший в мире полумарафон «ЗаБег.РФ»

Елизавета Потейчук
10:27 23.05.2022
В настоящее время организаторы забега ведут подсчет результатов и определяют победителя полумарафона.
В городах РФ прошел крупнейший в мире полумарафон «ЗаБег.РФ»
© Фото: ТРК "Звезда"
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В России завершился крупнейший в мире полумарафон «ЗаБег.РФ». В этом году он объединил 85 городов от Камчатки до Калининграда. Более того, полумарафон может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Тысячи участников, невзирая на разницу в часовых поясах, смогли выйти на старт одновременно - в 9 часов утра по московскому времени.

Каждый выбирал для себя дистанцию по силам, а именно от одного до 21 километра. В столице маршрут полумарафона впервые прошел по исторической части города.

«Огромное количество участников, которые сегодня хотят к нам присоединиться и из других городов, мы получаем видео, мы невероятно рады. Сегодня хорошая погода, у нас свежо, но я думаю, что для бегунов это самая хорошая погода, невероятная трасса, много бега, очень много крутых людей, которые будут поддерживать как на трассе, так и являться болельщиками», - сказала руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

В настоящее время организаторы забега ведут подсчет результатов и определяют победителя полумарафона. Помимо личных зачетов, по итогам спортивного мероприятия судьи выберут «Беговую столицу». Они учтут, с какой средней скоростью и какой километраж прошли участники в каждом городе. В прошлом году на первом месте оказался Санкт-Петербург, до этого лидировали Нижний Новгород, Владивосток и Казань.

Напомним, Ксения Шойгу сообщала, что на звание «Беговой столицы» России претендуют шесть городов.

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