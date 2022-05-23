В «огневом мешке»: как окружают украинских боевиков в ЛНР

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Едем сквозь Попасную на окраину. Сейчас это уже прифронтовой город, отсюда развивают наступление дальше на север. Навстречу: много техники, танки, БМП, броневики «Тигры» и «Рыси». Бойцы Луганской Народной милиции сражаются бок о бок вместе с российскими войсками.

«Когда задача поставлена занять какой-то рубеж, союзники... россияне идут с правого фланга, а мы, например, с левого. Они выдвигаются, мы вместе с ними. В одно время выдвигаемая, чтобы прикрывать им тылы, они нам бока прикрывают. Нормально идем, хорошо с ними работаем», - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Саид».

Сейчас основные бои идут за Камышеваху. Позиции находятся в чистом поле, а до них еще нужно идти несколько километров под обстрелом.

«В поле совсем другая война. В городе это одно, в поле совсем другое. Надо и окапываться. Здесь можно хоть за что-то спрятаться, а там уже немного проходить и окапываться - чем глубже закопаешься, тем дольше проживешь», - объяснил военный с позывным «Саид».

Схема работы сейчас такая: сначала артиллерийский налет, а потом вперед идет пехота. Если встречаются мощные укрепления, то вызывают танки, чтобы били прицельно. В основном тяжелую технику используют для того, чтобы прямой наводкой разрушить позиции ВСУ, но, бывает, ходят и на прорыв.

Группировка ВСУ в ЛНР сейчас оказалась в «огневом мешке», как говорят военные. Осталось только завязать с запада. Этим занимаются элитные части ВС России. А ВСУ, даже почти оказавшись в окружении, продолжают стрелять по городам Луганской республики, которые уже в 10-15 километров от линии фронта.

Валентина возвращалась из Луганска с внуками, и не дошла до дома 300 метров, когда начался обстрел.

«Начало ляпать. Выше упало. Там где-то упало. Я выскочила, говорю: "дед, падает"... И опять только зашла - как влупило. Люстра посыпалась в доме. Я вылетаю с дедом... Ничего не видно было, все в дыму», - описала атаку ВСУ жительница Первомайска Валентина.

Фиксируют каждый прилет. Их в картотеке уже тысячи. Но все жители Донбасса, и в погонах и без, верят, что осталось совсем немного до момента , когда над их головами перестанут пролетать снаряды.