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Литва отказалась от импорта российской электроэнергии

Анна Назайкина
09:10 22.05.2022
В начале апреля стало известно, что Вильнюс отказался от газа из России.
Литва отказалась от импорта российской электроэнергии
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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Вильнюс отказался от импорта электроэнергии из России. Соответствующее решение литовского Министерства энергетики вступило в силу сегодня, 22 мая.

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», - говорится в сообщении ведомства балтийской республики.

Было отмечено, что потребности страны будут обеспечиваться внутренним производством и импортом через соединения с Таллинном, Варшавой и Стокгольмом.

В прошлом году Литва импортировала 17% российской электроэнергии для внутреннего потребления.

В начале апреля стало известно, что Вильнюс отказался от российского газа. Тогда утверждалось, что еще много лет назад Литвой были приняты решения, позволяющие сегодня «безболезненно» разорвать энергетические связи с Москвой.

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