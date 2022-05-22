Литва отказалась от импорта российской электроэнергии

В начале апреля стало известно, что Вильнюс отказался от газа из России.

© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress

Вильнюс отказался от импорта электроэнергии из России. Соответствующее решение литовского Министерства энергетики вступило в силу сегодня, 22 мая.

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», - говорится в сообщении ведомства балтийской республики.

Было отмечено, что потребности страны будут обеспечиваться внутренним производством и импортом через соединения с Таллинном, Варшавой и Стокгольмом.

В прошлом году Литва импортировала 17% российской электроэнергии для внутреннего потребления.

В начале апреля стало известно, что Вильнюс отказался от российского газа. Тогда утверждалось, что еще много лет назад Литвой были приняты решения, позволяющие сегодня «безболезненно» разорвать энергетические связи с Москвой.