Что защищает «Сармат» от ПРО и температур: кадры изнутри ракеты

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Специальный вафельный фон, который наносится на поверхность межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», кроме облегчения веса ракеты имеет еще одну важную цель. На его ребра наносится специальное покрытие, которое маскирует ракетный комплекс и защищает его от высоких температур, появляющихся при гиперзвуковых скоростях. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил создатель «Сармата», генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

«Применяются специальные материалы и покрытия, которые обеспечивают прочностные свойства. Кроме того, есть так называемый наконечник, который обеспечивает все заданные характеристики и обеспечивает доставку полезной нагрузки к заданной цели. Он переживает максимальные температуры, которые возникают в процессе всего полета ракеты-носителя “Сармат”», - объяснил конструктор.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сармат. Часть 1. Первый полет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, на что способен «Сармат» и как он устроен, а также увидите летные испытания ракеты. А еще съемочная группа программы - одна из немногих, кому удалось побывать в закрытом цехе, где собирают новые МБР.