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Создатель «Сармата» объяснил его неуязвимость для ПРО

Владимир Расходчиков
07:28 22.05.2022
Ракетный комплекс «Сармат», несмотря на внушительные размеры и вес, способен очень быстро набирать скорость сразу после старта благодаря уникальным двигателям.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» при старте набирает очень большую скорость, что позволяет ей избежать локацию систем противоракетной обороны. В первую очередь это стало возможно благодаря уникальным российским жидкотопливным двигателям, которых нет ни у США, ни у других стран мира. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал создатель ракеты «Сармат», генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

«Подобного “Сармата” в США далеко нет. Они ориентированы в основном на твердотопливную тематику. И суть заключается в том, что просто-напросто у нас лучшие двигатели, которые работают на жидком топливе, которые до сих пор не могут быть освоены в производстве Соединенных Штатов», - объяснил конструктор.

Быстрый старт для такой тяжелой ракеты как «Сармат» является ее уникальной особенностью. По словам командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, активный участок траектории этой МБР практически сравнялся с легкими твердотопливными ракетами.

«Одна из задач противодействия ПРО - это сократить активный участок траектории, что и было реализовано сегодня в комплексе «Сармат». И я должен отметить, это тоже уникально для такого тяжеловеса. Сегодня активный участок траектории практически сравнялся с легкими твердотопливными ракетами», - сообщил командующий РВСН.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сармат. Часть 1. Первый полет» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, на что способен «Сармат» и как он устроен, а также увидите летные испытания ракеты. А еще съемочная группа программы - одна из немногих, кому удалось побывать в закрытом цехе, где собирают новые МБР.

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