Командующий РВСН: «Сармат» способен летать через Южный и Северный полюсы

Как отметил Сергей Каракаев, противоракетной обороны против «Сармата» не будет существовать еще около десяти лет.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

Новая российская МБР «Сармат» способна летать через Южный и Северный полюсы, а также по другим траекториям. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

«За счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться от нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости, можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена, а также имеются возможности и других траекторий с точки зрения вывода в космическое пространств», - отметил Каракаев.

По словам командующего, противоракетной обороны против «Сармата» не будет существовать еще около десяти лет. ПРО всегда находится под контролем научно-исследовательских организаций. Вопрос ее преодоления стоит в приоритете.

«Мы всегда занимаемся этим вопросом с точки зрения ее преодоления. Поэтому те качества энергоемкости, энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом, имеющим боевое оснащение и комплекса средств преодоления сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса «Сармат» противоракетная оборона не существует... Ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия», - сказал командующий РВСН.

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