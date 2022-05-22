В США обвинили Турцию в разрушении западного консенсуса по России

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Анкара разрушила единство стран Североатлантического договора, которые решили «наказать» Россию за проведение специальной военной операции, говорится в материале для журнала National Interest, который был подготовлен экс-советником Госдепа при администрациях трех американских президентов Дэвид Филлипс.

Он считает, что Турция теперь является «ненадежным и странным» союзником Соединенных Штатов, так как не стала присоединяться к экономическим рестрикциям против Москвы, которые были введены многими западными странами.

«Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов...Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», — пишет Филлипс.

Ранее Турция официально отказалась от введения санкции против России. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что страна не хочет становится стороной конфликта и такие шаги в отношении Москвы не поспособствуют решению конфликта. Он также заявлял, что российские компании будет иметь возможность вести бизнес в Турции, так как Анкара не будет вводить санкции в отношении РФ.