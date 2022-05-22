Воспитанницы пансиона Министерства обороны РФ приняли участие в акции «Ночь музеев»

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В РФ проходит Всероссийская акция «Ночь музеев». Ученицы пансиона воспитанниц Министерства обороны России приняли в ней участие, посетив Музей Победы.

Воспитанницы посетили театрализованную экскурсию по экспозиции «Подвиг народа». Ее подготовила творческая группа «Театраж». Актеры показали «ожившие портреты» событий прошлого. Экспозиция рассказывает не только об истории России, но и о культурном наследии страны, а также о его спасении в военные годы.

Девочки посетили и другие мастер-классы, которые предлагает гостям Музей Победы в рамках всероссийской акции. Они побывали на мастер-классе по актерскому мастерству и на кинопоказах фильмов о культуре.