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Капитан Алексей Александров, командир зенитной ракетной батареи

В зоне ответственности батареи капитана Александрова оказались три воздушных объекта украинских националистов, стремившихся атаковать позиции российских войск.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Алексей Александров оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. Благодаря грамотным и умелым действиям Алексея все обнаруженные воздушные цели националистов, в том числе два беспилотных летательных аппарата типа «Байрактар-ТБ2», были уничтожены.

В течение недели противник, желая вытеснить наши войска с занимаемых позиций, неоднократно предпринимал попытки поразить объекты российской группировки войск, прикрываемые батареей под руководством капитана Александрова. В ходе отражения воздушных налетов боевыми расчетами под командованием капитана Александрова было уничтожено семь «Байрактаров-ТБ2», три ударных штурмовика и четыре фронтовых бомбардировщика.

Благодаря умелым и грамотным действиям капитана Александрова, противник не смог нанести поражение военной технике группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом потерь среди подчиненных Алексея допущено не было.