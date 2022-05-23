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Сориентироваться мгновенно: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 23.05.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают демонстрировать решительность и мужество в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Сориентироваться мгновенно: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старшина Андрей Бутолин

Вблизи одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов, группа российских военнослужащих под руководством старшины Андрея Бутолина обнаружила вражескую диверсионную группу. Внезапно атаковав противника, группа старшины Бутолина сумела уничтожить одну единицу военной техники, а также до 15 националистов.

Лишившись возможности отступления, два вражеских диверсанта сложили оружие и сдались в плен. В ходе допроса они раскрыли местоположение артиллерийских подразделений противника.

Решительные и мужественные действия Андрея Бутолина позволили предотвратить готовящиеся противником диверсии в освобожденном населенном пункте.

© Минобороны России

Рядовой Игорь Краснюк, старший стрелок мотострелкового отделения

Рядовой Игорь Краснюк, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачи по вытеснению подразделений украинских националистов из населенного пункта.

Боевая машина, в которой находился Игорь, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку, Игорь Краснюк, сумевший четко сориентироваться в экстремальной ситуации, выбрался из подбитой машины и под шквальным огнем противника помог двоим своим товарищам эвакуироваться в укрытие. Так он оказал военнослужащим первую медицинскую помощь и до прихода подкрепления прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия.

Защищая раненых, рядовой Краснюк уничтожил троих националистов, предпринявших попытку захватить в плен российских мотострелков.

© Минобороны России

Капитан Алексей Александров, командир зенитной ракетной батареи

В зоне ответственности батареи капитана Александрова оказались три воздушных объекта украинских националистов, стремившихся атаковать позиции российских войск.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Алексей Александров оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. Благодаря грамотным и умелым действиям Алексея все обнаруженные воздушные цели националистов, в том числе два беспилотных летательных аппарата типа «Байрактар-ТБ2», были уничтожены.

В течение недели противник, желая вытеснить наши войска с занимаемых позиций, неоднократно предпринимал попытки поразить объекты российской группировки войск, прикрываемые батареей под руководством капитана Александрова. В ходе отражения воздушных налетов боевыми расчетами под командованием капитана Александрова было уничтожено семь «Байрактаров-ТБ2», три ударных штурмовика и четыре фронтовых бомбардировщика.

Благодаря умелым и грамотным действиям капитана Александрова, противник не смог нанести поражение военной технике группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом потерь среди подчиненных Алексея допущено не было.

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