«Не говорили о гумкоридорах»: спасенная с «Азовстали» рассказала об обмане националистов

По словам женщины, местные жители изначально шли в бункер как в безопасное место, однако, никто не предполагал, как далее будут разворачиваться события.

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Эвакуированная с территории предприятия «Азовсталь» женщина рассказала о том, что украинские националисты не рассказывали людям об открытых Россией гуманитарных коридорах. По ее словам, изначально в бункер, который располагается на территории мариупольского комбината, люди шли как в безопасное место, чтобы спасти свои жизни. Однако никто не мог подумать, как будут развиваться события.

«Они (националисты - Прим. ред.) не хотели, чтобы люди выходили, они говорили нам одно и тоже. Мол, снаружи все выжжено, все разбомблено, там ходят "плохие парни". Мы знали заранее о гумкоридорах, у нас было радио, но мы не могли до них добраться, нас не выпускали с завода. Сами военные не говорили нам о том, что есть коридоры», - рассказала женщина.

По ее словам, националисты постоянно «прикрывались тем, что переживают за нашу безопасность».

«Мы с мужем пришли в бункер на заводе 26 февраля, понимая, что там безопасное место. Мы и не могли подумать, как будут развиваться события. Мы шли туда спасать свои жизни, жизни наших детей», - подчеркнула эвакуированная с предприятия женщина.

Ранее в Министерстве обороны РФ назвали число людей, которые были эвакуированы с территории мариупольского комбината «Азовсталь».Кроме этого, в российском военном ведомстве сообщили, что выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму, приняли решение 69 мирных жителей. Их передали представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета красного креста.