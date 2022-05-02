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Море огня и столб дыма: как выглядит удар «Искандер-М» по РСЗО украинских националистов

Роман Закурдаев
05:30 02.05.2022
Уникальность «Искандер-М» в том, что перехватить его ракету почти невозможно, ему также не страшны средства радиоэлектронной борьбы противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мощный, неуязвимый и безжалостный к неприятелю. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил РСЗО украинских националистов. Это боевое задание могли доверить, кажется, только ему. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» готовится высокоточным ударом уничтожить целую батарею систем реактивного залпового огня «Смерч» вооруженных сил Украины. Разведка вычислила позиции реактивной артиллерии ВСУ. В небе беспилотник, который отслеживает цель.

Почти четырехтонная ракета устремляется в назначенную точку. На удалении в сотни километров «Искандер» бьет врага в самое сердце. На месте от взрыва море огня и столб дыма. На счету таких комплексов  уже десятки уничтоженных стратегических объектов ВСУ.

«Расчет справляется с поставленной задачей по поражению критически важных объектов противника. Таких как склады вооружения, склады ГСМ, командные пункты и штабы вооруженных сил Украины», - рассказал начальник расчета Глеб.

Ему не страшны средства радиоэлектронной борьбы противника и перехватить ракету «Искандера» практически невозможно. Это единственный в мире оперативно-тактический ракетный комплекс, на котором применяются как баллистические ракеты, так и крылатые. Они способны лететь на максимально низкой высоте по заданной оператором траектории и могут огибать рельеф местности, что делает их незаметной для ПВО противника.

Многотонный тягач не подведет в любую погоду. Боевая машина пройдет и по болотистой местности и по бездорожью. Это сохраняет высокую живучесть комплекса при быстрой смене позиций, чтобы его не успели отследить.

«Машина очень хорошая, едешь как на легковой, маневренная, много мощи. В места очень труднодоступные может проходить быстро. В рулении легка, едет плавно и на кочках не трясется», - отметил механик-водитель Иван.

Он словно появился из ниоткуда и также незаметно после пуска уходит на скрытую позицию. До очередного задания, которое «Искандер» выполнит гарантировано.

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